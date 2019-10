Nõudetranspordi idee takerdus bürokraatiasse

Üheks eelduseks kogu protsessi juures on muidugi olnud huvigrupi väljapakutav tarkvaralahendus. Olime 2019. aasta veebruaris väga lähedal väiksemahulisema pilootprojektiga alustamisele, kuid siis jõudis huvigrupp järeldusele, et senine platvorm ei ole hea ning nad alustasid sisuliselt otsast peale. Nüüdseks on ka uus tarkvaralahendus taas testimiseks valmis.

Kuid miks me siis juba praegu sotsiaaltranspordi teenuse muutust välja reklaamime, aga nõudetransporti mitte? Siin on mitu põhjust.

Esiteks tahame katsetada tarkvaralahenduse võimekust ja seda on parem teha sellise arvu inimeste peal, et suudame teenust pakkuda edasi muude lahendustega ka siis, kui süsteem maas.

Teiseks on meil maanteeametiga arutusel, kes peaks olema nõudetranspordi teenuse rahastaja ehk kellel on õigus kehtestada hind, teostada järelevalvet jne.

Kolmandaks on eesmärk olnud see, et olemasolevaid vahendeid tuleks paremini kasutada ja süsteem ei tohiks minna kallimaks.

Mitmed küsimused õhus

Siin oleme jõudnud takistuseni, sest üheltpoolt on nõudetranspordi puhul kindel see, et olemasolev raha on paremini kasutatud, kuid teiselt poolt nõuaks teenus, mis inimeste liikumisvabadusi suurendaks, ikkagi lisarahastust. Muidugi oleks võimalus mõne vähem efektiivsema bussiliini rahastus ümber suunata, aga siin olen jooksnud takistuse otsa, et kuidas sa võtad tasuta teenuse ära ja paned tasulise asemele, kuigi tasuline teenus on mitmeid kordi parem?

Samuti tuleb IT-lahenduste puhul rõhutada, et eesmärk ei olnud kalli raha eest midagi osta. Oleme uurinud ka teisi variante, aga need ei ole võrreldavad sellega, et huvigrupp annab meile oma rakenduse kasutada neljaks aastaks tasuta.