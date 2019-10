Vald võttis lastelt spordiväljaku

Tuulte Roosi laste korvpalliväljak jäi ette sealse lasteaia uuendamisele. Lasteaia ala laieneb ja valla spordinõuniku Aivi Auga sõnul tuleb sinna lasteaiale sobiv ja kaasaegne spordiplats. Muruplats ja tartaankattega jooksurada, mis Auga sõnul annab võimaluse mudilaste liikumistunde paremini läbi viia. Kahte platsi Auga hinnangul kahjuks kõrvuti ei mahu.

Kõik oleks nagu ilus, kuid selle otsusega võeti Tuulte Roosi noortelt ära ainus võimalus oma kodu lähedal palli mängida. Vallavalitsus tegi otsuse ilma kohalikega arutamata. "Lapsed on õnnetud," ütles eile endist mänguplatsi ümbritseva aia ääres koppade mürinast üle rääkides lapsevanem Maria Vahter. Talle ja ka teistele lapsevanematele jääb täiesti arusaamatuks, kuidas sai vallavalitsus ilma ühtegi sõna ütlemata sellise käigu teha.

Vahteri sõnul pole ümberkaudsetest elanikest keegi platsi kaotamise plaanist midagi kuulnud. "Siinsetest majadest oleks vast igast korterist saanud allkirja platsi allesjäämise kohta," kinnitas ta.

Saaremaa vallavalitsuse selgitusel on plats olnud õiguslikult alati lasteaia maa peal. Ainult lasteaia aed oli ehitatud selliselt, et platsi see ei ümbritsenud. Aivi Auga sõnul ei avaldanud lasteaia projekteerimise ajal keegi ka arvamust, et lasteaia läheduses asuv asfaltplats on tegelikult avalik mänguväljak. Plats pole kantud ka spordiobjektide registrisse ja ametlikult pole seda olemas.

30 aastat vana plats

Kohalikud elanikud sellest teadlikud ei olnud, kuna plats on olnud avalikus kasutuses rohkem kui 30 aastat ning sellel on üsna emotsionaalne ajalugu. Asfalteeritud platsi tekkes on nimelt "süüdi" lapsed ise. Nõukogude ajast saadik kummimattidega kaetud platsile organiseerisid lapsed ise 2000-ndate alguses asfaldi. Tookord olevat aktsiooni eestvedaja olnud praegune tuntud jalgpallur Mihkel Aksalu. 2017. aastal pandi sinna kaasava eelarve projektiga uued korvpallilauad.

"Tuulte Roosi lapsed on ikka õuelapsed," kinnitas lapsevanem Anneli Aksiim, lisades, et asfaltkattega platsil mängiti agaralt nii korvpalli kui ka ruutu. Paarkümmend last korraga platsil oli olnud tavaline. Nüüd on, eriti praegu kestval koolivaheajal, hästi näha, kuidas lapsed passivad niisama. "Ütlevad, et neil on igav," ütles Aksiim.

Lastel pole kuskil olla

Lapsevanemate sõnul on kõikides teistes linnaosades lastele vähemalt mingisugusedki võimalused. Tuulte Roosis pole enam midagi. Lasteaia õues saavad mängimas käia alla 10-aastased, kuid nüüdseks lõhutud väljakud kasutasid just vanemad lapsed ning suvisel ajal käisid seal mängimas ka täiskasvanud korvpalliharrastajad. Tegemist oli linna ühe parema asfaltkattega korvpalliväljakuga.