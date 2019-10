Kadi raadio peab sünnipäeva

Kadi on Eesti vanim tegutsev regionaalraadio. Ka kommertsjaamadest on Kadist vanem ainult Kuku raadio, mis alustas tööd pool aastat varem, 1. märtsil 1992.

Algusaegadel edastas Kadi oma programmi ühe Kuressaares asuva saatjaga. Täna on raadiojaama leviala oluliselt suurem, ulatudes Saaremaalt ka Muhusse, Hiiumaale ja Läänemaale. Suurem leviala tähendab ka seda, et saadete edastamiseks on kasutusel juba kolm saatjat – Astes, Liival ja Käinas.