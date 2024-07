SÜÜDIMATU VENITAMINE? Kliimaministeerium vastas Saaremaa valla küsimusele 13 kuud hiljem

Ehituskeeluvööndi ja üleujutusala teema on üsna pika habemega lugu, millega on erinevad ametkonnd tegelenud vähemalt aastast 2016. Seepärast pole ka imestada, et kaheksa aastat kabinettides tiirelnud teemaga tegelemiseks kliimaministeeriumi ametnikud lausa aasta ja veidi pealegi võtsid.

Saaremaad väga otseselt puudutav küsimus seisneb selles, et suur osa rannikust, mis on juba niigi ehituskeeluala, on ühtlasi ka üleujutusala ja vaidlusi on tekitanud see, kuidas need alad üksteisega suhestuvad.