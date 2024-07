KÕNE IFFILE: Kui sa juba oled olümpiamängudele jõudnud, no see on suur asi!

Omal ajal lastena me lugesime lehtedest ja pärast ilmusid olümpiamängude raamatud ja siis me lugesime need ka läbi. Siis hakkas televisiooni aeg ja nii palju kui vähegi aega on, ka siis, kui sõltuvalt asukohast on olnud suur ajavahe, olen hoidnud end ikkagi ärkvel ja vaadanud otseülekandeid, et see emotsioon kätte saada.

Mulle on olümpiamängudelt kõige lemmikumad ikka kergejõustikualad: jooksud, hüppamised, odavisked, kuulitõuked – ikkagi laias laastus need alad, kus meie tublid sportlased on jõudnud olümpiamängudele. Minu suhtumine on olnud selline, et kui sa juba oled olümpiamängudele jõudnud, no siis see on suur asi! Kui mõni saab kuldmedali – see on väga võimas emotsioon, aga kui jääb ka 20ndaks, on see väga kõva tulemus.