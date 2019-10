JUHTKIRI: Kus olid siis sina?

Kes oli praamijärjekorras või laevaga merel, kes tänaval, kes autoga maanteel, kes oma koduses tugitoolis või hoopis kõrtsis. Mõnele jääb kindlasti meelde, et tol päeval oli torm ning äraläinud elekter ja tühi telefoniaku jätsidki ta triumfi nägemisest ilma. Vähemalt on see pitserina mälus. Muidugi kurb, et üks, kes vaatepildist ilma jäi, oli Ott Tänaku enda vanaema.