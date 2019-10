Valla maad ei taha keegi

Pihtla tee ääres asuva hektarisuuruse kinnistu kümne aasta hoonestusõiguse algtasu oli 0,70 eur/m². Hoonestaja on kohustatud ehitised kinnistul omal kulul välja ehitama vastavalt kehtivale detailplaneeringule ja ehitusprojektidele. Ehitiste püstitamise tähtaeg on 30. september 2023. Saarte Hääle andmetel on ettevõtjatel olnud huvi kinnistule kaupluse rajamiseks.