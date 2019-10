Prantsusmaa liitlasüksused harjutasid Saaremaale saabumist

„Väga huvitav oli saabuda tsiviil- ja piirivalvealustega, mitte militaaralustega, nagu oleme harjunud. See näitab, et oleme kohanemisvõimelised,“ rääkis Prantsusmaa üksust juhtiv kapten Valentin. (Prantsusmaa relvajõudude reeglid ei luba avaldada välisoperatsioonidel osalejate perekonnanimesid.)

„Tegu oli paljude osapooltega üritusega,“ rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi. „Koostöö kõigi osapooltega on olnud väga hea. Alates sellest väikesest, kuid sümboolsest märgist, et Kuivastu sadamas lehvis liitlaste tervituseks Prantsusmaa lipp kuni selleni, et ülesõitu eskortisid Politsei- ja Piirivalveameti laev ning prantslaste eelsalga toimetasid Kuivastusse Muhu vabatahtlikud merepäästjad. Tunnetus selles osas, et oleme ühe asja eest väljas ja julgeolekusse ning NATO heidutuse toimimisse on nõus panustama paljud osapooled, on väga hea!“