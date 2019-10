TS Laevad uuris, miks inimesed kassast pileteid ostavad

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul näitas uuring, et 95% sadamakassast pileti ostnud Hiiumaa liini reisijatest ja 78% Saaremaa liini reisijatest olid teadlikud, et pileti saab osta ette ka veebilehelt praamid.ee.

Kauberi sõnul on e-pilet tegelikult sobilik ka juhul, kui klient täpset sõiduaega ei tea. Sellisteks puhkudeks on olemas üldjärjekorra e-pilet. Kui pilet on soetatud kindlale reisile, aga plaanid muutuvad, kehtib e-pilet ka teistel reisidel üldjärjekorras alates pileti ostuhetkest kuni 48 tundi pärast piletil oleva reisi väljumisaega. Samuti on e-pilet parim variant ettevõtte nimele piletit ostes.