JUHTKIRI: Mida ei mäleta, seda pole olnud?

Eilsel avaistungil ütles Palu kaitsja Sandra Sepp oma kõnes, et see, mis tegelikult juhtus, ei ole üheselt ja täpselt selge, ometi on meedia Palu juba ette süüdi mõistnud. "Ajakirjanduse eesmärk on tekitada lugejates emotsioone," tähendas Sepp.