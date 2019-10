Maanteeamet tunnustab saarlastest eluhoidjaid

Liiklusohutuse auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu isikutele ja organisatsioonidele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on oma asutuses või paikkonnas silma paistnud liiklushariduse korraldamise ja liiklusohutuse edendamisega.

Erki Kuusk on liiklust õpetanud juba 37 aastat. Leisi koolis alustanud mees tunnistab, et liiklus on nende aastatega tõesti ohtlikumaks läinud. Samas on autod läinud ohutumaks.

"Ega neid õnnetusi lastega pole ju palju juhtunud," tõi Kuusk rõõmustava näite, et lapsed on liikluse ohtlikumaks muutumisega koos arenenud ja saavad kenasti hakkama. Tema sõnul on ikkagi lapsevanem see esimene, kes lastele liiklusõpetajaks on.