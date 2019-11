Toyota rallitiimis saab ligi 7000-eurost keskmist palka

Saarlastega seotud firmasid on tabelis veel. Tabelis 289. kohal on parvlaevade operaator TS Laevad OÜ, kus maksti mullu töötajatele keskmiselt 2567 eurot kuus. Töötajaid oli seal läinud aastal 136.

314. kohalt leiab 26 töötajaga Kuressaare Hambapolikliiniku, kus keskmiseks palgaks märgitud 2494 eurot. Kaamos Kinnisvara on tabelis 376. Sealne keskmine kuupalk on 2367 eurot ja töötajaid on seal 34.

941. kohal on Maria Mägi Advokaadibüroo OÜ, kus keskmiseks palgaks märgitud 1888 eurot. Jetoil AS asetseb tabelis 1318. kohal ning palganumbriks on seal 1692 eurot. Saaremaa Vesi OÜ on 1642 euro suuruse kuupalgaga 1444. kohal, Silberauto Eesti AS 1624-eurose palgaga 1511. kohal, Saarte Liinid 1620-eurose palgaga 1524. kohal, Kuressaare Autoteenindus 1563-eurose palgaga 1685. kohal, Kõljala Põllumajanduslik OÜ 1560-eurose palgaga 1699. kohal.