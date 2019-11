Tuulte Roos saab kossuplatsi tagasi

"Ajutiselt mahavõetud tänavakorvpallirõngad leiavad piirkonnas uue asukoha ja kõik võimalused tänavakorvpalli mängimiseks on piirkonnas järgmisest suvest taas olemas," ütles vallavanem Madis Kallas . Lõplik paik selgub uue aasta alguseks. Vallavanem tunnistas, et korvpalliplatsist oleks pidanud inimestega rääkima. Ta selgitas, et lasteaia uuendamise projekt, mille kohaselt tuleb samasse kohta mudilaste spordiväljak, tegi läbi kõik etapid ning ka lasteaed oli sellega nõus. "Oleks võinud protsessi kaasata ka näiteks korteriühistute esindajad," tõdes Kallas tagantjärele.

Ise kohapeal olukorda vaatamas käinud vallavanem ütles, et kui kellelgi on selle projekti kohta küsimusi või täiendusi, palub ta vallavalitsusega julgelt ühendust võtta. Lapsevanem Maria Vahter ütles eile Saarte Häälele, et nendega ei ole küll keegi arengutest rääkinud, kuid ajakirjaniku käest kuuldud uudis oli talle meeldiv üllatus. Ta lisas, et hea oleks muidugi teada, kuhu uut platsi plaanitakse, ja lubas selles osas valla poole pöörduda.