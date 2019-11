Reketi uue albumi “Kulutuli” juures lõi kaasa saarlane

"Koostöö oli väga sujuv ja mõnusalt nö. sirgjooneline, mis tähendab, et ei olnud ühtegi takistust ees. Andsime kuuma ja tegime need lood ära," ütles Sannik. "Kolm lugu sündisid suvel ning üks sügisel," lisas ta.

Reket ütles, et käis juulis Saaremaal Alexandriga nö laululaagrit pidamas. "Tema küttis biite teha ja mina kirjutasin laule. Vahepeal käisime kala püüdmas. Kolme päevaga kolm lugu valmis saades, mõtlesin, et mul veel peaaegu pool aastat aega, et soovi korral 2019. aastal kauamängiv välja anda. Nii valmiski lõviosa lugusid suve lõpus ja sügise alguses. Et ennast ja kuulajat mitte ära väsitada, üritasin albumile panna võimalikult eriilmeliste kõladega laulud," rääkis ta.