Triin Tisler - naisteajakirja Buduaar tegevtoimetaja, kes teeb tööd 24/7

"Side Saaremaaga on endiselt väga tugev ja tihe," räägib Triin, kelle töökoht asub parajasti seal, kus tema arvuti. Nimelt koordineerib ja toimetab ta ajakirja kodukontorist. Küll aga leiab ta end pealinnast siis, kui hing ihkab kiiremat elutempot ja töö kutsub – koosolekud, pildistamised või muud töised kohtumised ja ülesastumised on Triinul enamasti Tallinnas. Kaastööd Buduaarile hakkas Triin tegema juba ülikooli esimesel kursusel. Pärast ülikooli lõpetamist ning nelja aastat ajakirja veebitoimetaja rollis, pakuti talle võimalust hakata Buduaari ajakirja kokku panema.

Naise oma sõnul nõuab tegevtoimetaja töö tublisti loomingulisust ja stressitaluvust. Lisaks lasub tal suur vastutus, sest kõik, mis ajakirja kaante vahele pääseb, on tema otsustada. "Minu ülesandeks on koguda uusi ideid, selle tõttu olen tegevtoimetaja rollis kogu aeg, sest kui inspiratsioon tekib, ei küsi see aega ega kohta. Sageli unistan, et päevas oleks rohkem kui 24 tundi."