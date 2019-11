Viirelaiu kaater läks ümber, seitse inimest pardal

Väidetavalt saadeti sündmuskohale Soela ja Muhu päästjad ning inimeste elud pole ohus. Teadaolevalt oli kaater saare sadama lähedal sattunud pöördel murdlainesse ja läinud ümber, kuid inimesed said omade jõududega maale. Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus ligikaudu 200 meetri kaugusel kaldast. Virtsust käis sündmuskohal lootsikaater. Väidetavalt anti Viirelaiult päästjatele ja praamile teada, et inimesed on kaldal ja abi ei vaja. Hetkel pole teada, kas kaater uppus.

Politsei- ja piirivalveameti valvepressiesindaja Marianne Ubaleht ütles, et kell 16.31 sai politsei teate, et Muhu vallas Viirelaiu lähistel on ümber läinud paat, kust kukkus vette 7 inimest - kapten ja veel 6 inimest. Kõik inimesed said ise kaldale, aga vajavad esmaabi ning neid aitavad Orissaare ning Kuressaare kiirabi.