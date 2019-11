Raigo Kuusnõmm hõivas Ott Kiivikase trooni

“Tegu on mulle väga olulise saavutuse ja tähtsa kordaminekuga,” ütles Raigo Kuusnõmm. “See on ajalooline hetk, sest 20 aastat on sellel troonil olnud üks mees ja see on Ott Kiivikas. Olen esimene, kes pärast Otti selle võidu saavutas, olen olnud kogu aeg teine ja seepärast oli tegu ka põhimõttelise küsimusega.”

Kuusnõmm rääkis, et võistles pingevabalt ja eesmärk oli ainult võit. “Oleks soovinud, et konkurents oleks olnud tihedam, aga minu kaalukategoorias kahjuks palju mehi pole, kuna tegu on raske ja keerulise alaga,” märkis ta.

Nädala pärast võistleb Raigo Kuusnõmm juba Dubais toimuvatel maailmameistrivõistlustel ja seepärast on mees oma hinnangul juba tippvormile lähedal. “Ega siin reservi palju enam pole, suhteliselt ideaalne,” leidis ta. “Aga nädalaga on võimalik veel kindlasti palju ära teha. Selles staadiumis, kus keharasvaprotsent on niigi madal, muudab iga mahatulev gramm pilti palju.”