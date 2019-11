FC Kuressaare II tegi stabiilse hooaja

47 punkti kogunud FC Kuressaare II edestasid Paide Linnameeskond III 17, Tallinna JK Kalev III 9 ja Läänemaa JK 2 punktiga. Treener Jan Važinski nentis, et hooajaga peab rahul olema, sest mängiti stabiilselt. “Hooaja esimeses ringis kogusime 22 ja teises 25 punkti, esimeses lõime 33 ja teises 32 väravat. Aga nagu Kuressaare puhul ikka, andsime just suvel kõige rohkem punkte ära,” märkis Važinski.

Saavutatud neljas koht on viimase viie aasta parim tulemus, sest aastal 2015 saadi 11., 2016 8., 2017 10. ja 2018 9. koht. Jan Važinski hinnangul oli tänavu varasemaga võrreldes stabiilsem ja tugevam koosseis. “Kevadel mängis võistkond hästi, sest ettevalmistus oli väga hea ja korralik põhi oli all, pärast mängisid palju ka mitmed esindusest väljajäänud mehed,” lausus ta.

Samas on duubelmeeskonna üks peamisi eesmärke jätkuvalt noorte mängijate arendamine. “Kui kedagi esile tõsta, siis need oleksid Kristjan Moorats, Joonas Prii ja Andero Kivi. Nemad on käinud väga hästi trennis ja osalesid kõige rohkem mängudes. Andero lõi 15-aastasena meeste hulgas koguni 13 väravat ja see on hea saavutus,” lausus Jan Važinski.