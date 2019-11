Honda asemele tuleb Aurigasse Volkswageni esindus

Volkswagen on Lempu sõnul bränd, millesse ta ise usub ja aastad on näidanud, et ka Saaremaa autoturg tunneb Volkswageni mudelivaliku vastu huvi. "Meil on olnud Hondaga väga hea aastatepikkune koostöö ning me jätkame Honda garantiiremondi ja hooldusega, kuid turg andis märku, et vajame muudatust," selgitas Lempu. "Peagi saame Volkswageni omanikele pakkuda kõiki vajalikke teenuseid alates uue sõiduki müügist kuni järelteeninduseni, et saarlasel oleks üks põhjus vähem mandrile minna."