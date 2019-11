SAAREMAA RAHVAMAJAD: Orissaare kultuurimaja 60 aastaringi

Meil kõigil on elu ja aeg ja lugu,

sellest elu jooksul saab ajalugu;

inimelu jaoks vaja on elumaja,

rahvamelu jaoks vaja on RAHVAMAJA – ka see pole elu- ja ajaloota

ja aegu uskudes tulebki loota,

et ikka ja alati läbi aja

kooskäimise kohta on tõepoolest vaja.