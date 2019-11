Sõrve hümn sai sümfoonikutega salve

Sõrve kuningriigi vardja Kaupo Vipp ütles, et tegu on Sõrvemaa hümniga. Kuid 30. novembril tähistataval Torgu kuningriigi aastapäeval, mil heliteos esmaettekandele tuleb, kinnitatakse see ilmselt ka kuningriigi ametlikuks hümniks. Praegu on salvestatud instrumentaalversioon, aga sellele lisandub ka variant koos koorilauluga.