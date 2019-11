Kuressaare bussijaam on võitluses laamendajatega jõuetu

See on vaid üks avalikkuse ette jõudnud näide. Kuressaare bussijaama juhatuse liige Aare Lehtsi tõdes, et laamendajad ja purjutavad noorukid ei ole bussijaama tekkinud üleöö. See, et osa noori on valinud vale tee, on pigem sotsiaalne ja ühiskondlik probleem. "Minu kohustus ei ole neid noori kasvatada, selleks on meil noorsoopolitsei ja noorsootöötajad."