Vallavõim ei taha veiseid kostile

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) saatis 30. oktoobril Saaremaa vallavalitsusele kirja, milles leiab, et Vilsandi lähistel Loonalaiul elutsevad Šoti mägiveised on seaduse mõistes hulkuvad loomad.

VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup tunnistas kevadel Saarte Häälele, et tõenäoliselt oleks võimalik Loonalaiul kinni püüda loomi, kellel on numbrimärgid kõrvas.

"Kui kasvõi ühel loomal on kõrvamärk olemas, saame nad siduda viimase omanikuga, kelleks on MTÜ Ökoabi, ja protsessiga vastavalt edasi minna," selgitas Kaup.

RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi nentis, et selles osas peavad üheskoos lahenduse leidma VTA, keskkonnaamet ja Võhma Kivikülv. Animägi lisas, et keskkonna-ameti kinnitusel hooldavad metsikud veised Loonalaidu praegu piisava koormusega.

Taavi Eigo ütles Saarte Häälele, et kui ametnikud suudaksid selgeks vaielda, kes veiste äratoomise eest maksab, läheks ta kevadel meeskonnaga kohale ja ajaks asja korda. Eile oli ta optimistlik, öeldes, et lahendus pole kunagi nii lähedal olnud, kui praegu.

Kuid Saaremaa vallavalitsuse seisukohast vaadates ei ole asjad sugugi selged. Vallavalitsuse meediaspetsialist Merike Pitk ütles, et lõplik vastus VTA-le on koostamisel. "Esialgu saab öelda, et vallavalitsus ei ole päris lõpuni nõus VTA seisukohtadega antud küsimuses," lausus Pitk.

Sel nädalal on vallavalitsus juba loobunud basseinitäiest kaladest, mille kohta Eesti Energia ütles, et vald peaks need endale võtma, sest elektrivõlaga ettevõtja AquaMyk ei saa nendega hakkama.

Video tõestab veiste omanikku

Sel nädalal tuli ilmsiks tõend, mis viitab, kellele Loonalaiu veised kuuluvad. See annab VTA-le aluse pöörduda selgituse saamiseks omaniku poole.

Kui Saarte Hääl kirjutas suvel, et Hando Sutter müüs MTÜ Ökoabi lambakasvataja Madis Tiigile, siis äriregistri andmetel on MTÜ tegelikud kasusaajad Andreas Väli ja Hando Sutter.

Andreas Väli oli varem kinnitanud, et Loonalaiu loomad on nende omad. Kuid tänavu jaanuaris andis ta VTA-le ametlikult teada, et Loonalaiul neil loomi pole.

Võtmeküsimus omandi tõendamisel on identifitseerimismärgid kõrvades. Saarel on korduvalt käinud nii ametnikud kui ka loomakasvatajad eesmärgiga mõnd veist nii lähedalt pildistada või filmida, et õnnestuks numbreid välja lugeda. See pole korda läinud.

Nüüd selgus, et 2015. aasta 27. juuni hommikul kella kaheksa paiku, kui Saaremaa Ökoküla töötajad loomi Loonalaiule viisid, filmiti sellest telefoniga video. Mitmes kaadris on näha ühe veise kõrvamärk ja number 55060.

Saarte Hääle andmetel on Pilvekese-nimelise Šoti mägiveise lehma täisnumber DE0116155060 ja Ökoabi on looma märkinud 13. jaanuari 2017 seisuga "kadunuks".

Pilvekest ja teisi veiseid saarelt 2015. aasta sügisel ära ei toodud, sest MTÜ jäi ettevõtja Mart Maastikule transpordi eest võlgu. Samuti muutus firma tegevjuhtkond, Meelis Kuivjõgi asemele tuli Meelis Laido, kevadel 2016 lahkusid loomakasvatusjuht Maila Valk ja mitmed teised töötajad. Meelis Laido saarele viidud loomadest ei teadnud ja nii nad sinna jäidki.

ETTEVÕTJA MART MAASTIK FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Kuidas saab väita, et need pole Sutteri loomad?" küsib Mart Maastik, kelle sõnul võttis Saaremaa Ökoküla eelmise aasta sügisel temaga taas ühendust ja palus abi loomade äratoomiseks. "Ütlesin, et ikka aitan, kuid enne võiks nad eelmise töö eest maksta. See pole kordagi minu jaoks raha teenimise projekt olnud, küsisin minimaalse summa kulude katteks. Kuid kõneks see jäigi ja rohkem pole nad ühendust võtnud ega ka vana võlga kustutanud," rääkis Maastik.