Aastavahetus saabub pehme räpi ja outsider pop'iga

"Ega mul ei olnud mingit sellist mõtet, et aitab kah parmupilli-jaan olemisest ja hakkan nüüd hoopis teistsugust muusikat tegema. Lihtsalt viimase aasta jooksul on mind parmupillidest enam inspireerinud sündid ja muud elektroonilised saundid ning sõnade muusikasse panemine on samuti midagi, mida pärast oma eelmist instrumentaalalbumit ("Monohõim") on olnud päris tore teha," rääkis Meisterjaan pärast albumi ilmumist.