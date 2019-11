Eesti ja Läti hakkavad parvlaevaliini kavandama

Kohtumisel osalenud Saaremaa abivallavanem Marili Niits kinnitas, et vallal on jätkuvalt huvi laevaliini loomise vastu ja valmimas on täpsem tegevuskava.

Senised Saaremaa vallavalitsuse ettevalmistused liini avamiseks 2019. ja 2020. aasta suveks on ebaõnnestunud just reederite huvipuuduse tõttu. Juulis jõudis vallavalitsus riigihanke avaldamiseni, kus otsiti liini käitajat viieks aastaks, kriteeriumiks madalaim hind.

Paralleelselt laevaliini operaatori leidmisega on Saaremaa vallavalitsus otsinud raha Läti-liini turundamiseks. Vallavalitsuse kommunikatsiooni- ja arendusosakonna juhataja Karin Närepi sõnul on riigi tugiteenuste keskus kinnitanud, et vallal on õigus küsida riigilt 30 000 eurot maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.