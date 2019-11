Kas vald sunnib tõesti kõikjalt puulehti koristama?

Leisi osavallakogus loeti eelnõust välja, et seni tiheasustusalal kehtinud puulehtede riisumise kohustus laieneb uue korra kohaselt kõigile valla hoovialadele sõltumata nende asukohast.

"Maainimeste sundimine metsa all asuva maja hoovist puulehti koristama on Leisi osavallakogu hinnangul elu-olu ülereguleerimine ja see tuleb eeskirjast välja võtta," leiab osavallakogu esimees Liina Saar.

Osavallakogu viitab, et mitme teadusuuringu kohaselt on puulehtede äravedamine tarbetu ja looduslikule mitmekesisusele pigem kahjulik. Lehekoristus on põhjendatud tiheasustusalal näiteks juhul, kui puudub piirdeaed ja lehed võivad kanduda naaberkinnistutele või tekib libedusoht, kui lehed satuvad kõnniteedele.

Saaremaa valla järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk ütles, et puulehtede koristamise nõue käib tiheasustusala kohta, igas taluhoovis see kindlasti kehtima ei hakka. "Elu läheb samamoodi edasi, nagu ta ikka on läinud," lausus Koovisk. "Üritame lähtuda ikkagi talupoja mõistusest," lisas ta.

Liina Saar ütles aga, et heakorraeeskirja eelnõus pole kusagil kirjas, et puulehti tuleb koristada ainult linnas või alevikus. Praegu käib see kõigi kinnistuomanike kohta, kaasa arvatud hajaasustusaladel asuvad kinnistud.

Abivallavanem Jaan Leivategija ütles, et praegu on heakorraeeskiri läbinud esimese lugemise ning vallavolikogu liikmed, volikogu komisjonid ja osavallakogud saavad jätkuvalt esitada oma ettepanekuid eelnõu parandamiseks. Vallavalitsus analüüsib ettepanekuid ja seejärel läheb eeskiri volikogus hääletamisele.

Leisi kortermaja elanik Peeter Aus (72) ütles, et tema riisub lehti selleks, et hoov oleks ilus ja puhas sõltumata sellest, mida ütleb eeskiri.

Parasmetsa külas elav keskealine meesterahvas, kes oma nime ei avaldanud, oli lehtede riisumise kohustusest kuuldes häiritud. "Need (... - toim) võiksid seal tegelda millegi siuksega, millest midagi tolku oleks, umbluud võivad kõik suust välja ajada," pahandas ta.

Siil tahaks ka kuskil elada, aga kõik on nii paljaks niidetud, et pole loomal kuskil kohta.” - Parasmetsa mees

Mehe sõnul pole ta sel sügisel kordagi reha kätte võtnud ega kavatse enne kevadet seda ka teha. Heakorraga ei maksa tema arvates liiale minna: "Siil tahaks ka kuskil elada, aga kõik on nii paljaks niidetud, et pole loomal kuskil kohta."