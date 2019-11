Lümanda koolilaste isad – olete maailma parimad!

Kui Lümanda koolis tehti arutelu, mida me oma isadele isadepäevaks kingime, siis palju variante ei olnudki – meil on ju remonditud rahvamaja ja sporti pole ammu teinud. Nii see sportlik isadepäev 8. novembri õhtul teoks saigi.

Peresid aina tuli ja tuli ning kui mudilaskoor lavale astus, oli saal rahvast täis. Kooli direktor Liia Raun rõhutas, et kallim, mida saame isadele pakkuda, on koos veedetud aeg, koos tehtud tegu ja koos avastatud elutarkus.

Juba nädalapäevad toimetavad kooliõues mehed ja masinad – valmivad lastemängumaa ja ronila. Selle taga on MTÜ Karu-Kati Õpituba projekt ja üks ettevõtlik Mart (Maastik).

Pühendumise ja tegususe eest kinkis koolipere Mart Maastikule laste tehtud kikilipsu ja suure tänu.

Et võistlusi saab ka ilma võistluseta läbi viia, tõestas järgmine koosveedetud tund, mis möödus koos tegutsedes. Kõik see mees – lapsed, emad, vanaemad-vanaisad – ritta ning soojenduseks kaks lõbusat ja natuke kavalust täis teatevõistlust.

Seejärel läks tõeliseks siblimiseks.Kümmekond kuueseitsmeliikmelist võistkonda lahendasid erinevates saali osades mõistatusi, nuputasid memoriinis, tegid täpsusviskeid, mängisid pimesikku, ehitasid torne ja transportisid Hiina söögipulkadega komme.

Kõige toredam oli see, et tiimid olid väga erineva koosseisuga ning kõik said kõiki abistada, julgustada ja juhendada. Mõned tulemused: svammitükkidest ehitatud tornid ulatusid 55–128 sentimeetri kõrgusele, pimesikud tabasid topispalli 4–11 korrani ning korjasid platsi korkidest tühjaks, memoriinis aga meenutati esemeid 15-st 27-ni. Selgus, et svammijalgpalli polegi nii lihtne lüüa kui platsil väravaid tabada. Parimad aga suutsid saavutada isegi 41 tabamust. Kõik need tegevused oli vaja sooritada kolme minuti jooksul. Vanasõnade ja mõistatuste töötoas kulus isade ja vanemate meeskonnakaaslaste tarkus marjaks.

Heategevuskohviku lettidelt kadus hea ja parem kiiresti nagu soojad saiad. Laste tehtud jõulumeeneid, helkureid jm soetati enda tarbeks või kinkimiseks. Noored müüjad said harjutada kätt teenindajana. Kohvikus said kokku eluks vajalikud oskused ja teadmised, rõõm tehtust ja rõõm, et sai head teha, rõõm ettevõtlikkusest ja ettevõtmisest.

Oli tõesti tore koos olla ja tegutseda. Meie koolilaste isad, te olete Lümanda kooli ja maailma parimad!