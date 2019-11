JUHTKIRI: Ahnus ajab upakile

Salakütid ja röövpüüdjad on niisugused kahejalgsed, kes kokkulepitud reeglitele sülitavad. Kellele omakasu tundub tähtsam kui looduse säästmine ja kaitsmine. Mõtteviisi, et ulukitest, vähi- ja kalavarudest tuleb iga juhul matti võtta, kõik siiski ei jaga. Õnneks jagub ka neid inimesi, kelle jaoks on loodus ja looduse kaitsmine väga olulised. Ning kes rääkimise asemel midagi konkreetset ära teevad.