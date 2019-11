Kudjapel läheb viimaks uue elamurajooni ehituseks

Ingmar Saksing FOTO: Erakogu

Kolm aastat tagasi kirjutas Saarte Hääl, et LVM Kinnisvara asub kohe-kohe Kuressaare külje alla Kudjapele rajama uut 30 eramuga Lahevere elurajooni, mille majade hind oleks kuni 100 000 eurot. Toona jäi plaan katki, sest hinnad, mida kohalikud ehitusfirmad küsisid, osutusid röögatuiks. Nüüd on asi aga vaikselt edasi liikunud, kõik vajalikud load on olemas ning ehituski viimaks alanud.

"Tegime vallaga kokkuleppe, et ehitame piirkonna neljas etapis välja, praegu teeme kaks etappi korraga," kõneles LVM Kinnisvara juhatuse esimees Ingmar Saksing. Kokku on teid, tänavaid ja trasse uude elamurajooni tarvis ehitada veidi üle kilomeetri.

Saksingu sõnul tegeleb trassidega Koigre OÜ, side- ja tänavavalgustuse ehitab välja Connecto Eesti AS, teedeehitajaga on kokkulepped olemas. Plaanide kohaselt saab tuleva aasta suve lõpuks esialgne tehtud. "Peaks olema reaalne, et jaanipäeval saab juba uute elamukruntideni sõita," märkis Saksing.

Ostjateks kohalikud

Mis puudutab kruntide müügipoolt, siis nelja krundi müük on juba vormistatud, kolme osas on samuti kokkulepped tehtud ning asi vormistamise küsimus. Kahe etapi raames saab tehtud 19 kinnistut, ühtekokku tuleb uude elamurajooni aga ligi 40 uut kinnistut.

Kruntide ostjate seas on Saksingu sõnul kohalikud pered. "Mandrisaarlaste huvi tekib võib-olla kevadel-suvel. Nemad reeglina sügis-talvel siia käima ei satu ning siis pigem lihtsalt vaadatakse ja kaalutakse," sõnas Saksing. Ses mõttes on asi positiivses võtmes käima läinud.

"Kui trassiehitustega lõpetame, siis sealt edasi alustame elamuehitusega, aga otsust, millal või kuidas, veel pole. See sõltub, kui palju kinnistuid selleks ajaks on ära ostetud ja kes ise endale sinna majad ehitavad," rääkis Saksing.

Kõik oma rahaga

Põhjus, miks ehitus etapiliseks läks, seisneb Saksingu sõnul selles, et LVM Kinnisvara teeb kõike oma vahenditest. "Tuleb finantsipoolelt ressursse jagada, kuna meil on arendusi ka mandril," nentis ta.