REPLIIK: Üraskist söödud puidu uputus mõjutab ka Eestit

Praegu on meie paberipuuturg hindade suhtes jälle allapoole liikuv. Olukorda on mõjutanud Kesk-Euroopa suurte metsade hävingud. Vähemajandatud metsade tõttu on Kesk-Euroopa üleküllastunud rikneva puiduga, mis on tekitanud selles piirkonnas lausa bioloogilise katastroofi puhangu.

Kuna majandamise seisukohast on need metsad raskesti ligipääsetavad, on suured metsamassiivid putukkahjurite – üraskite – tõttu hävinud.

Kui puud on vanad ega suuda enam vastu pidada, siis sellised suured üraskikolded laienevad päris kiiresti. Tšehhi, Poola, Saksamaa on oma metsade säilitamisega päris hädas.

Paraku pole üraskist söödud puitu eriti kuskil kasutada – see läheb näiteks energiatootmisse. See osa puidust, mis äärmisel juhul veel sobib, rändab tselluloositööstusse. Surnud puust ehitus- ja saematerjali eurooplane ju ei salli.

Kardan, et praegune olukord mõjutab meid veel pikka aega, sest paberipuuturul liiguvad hinnad aina allapoole. Seda näitab ka kohalik kokkuost – iga kuu on euro puiduhinnast maha läinud.

Kui eelmisel aastal oli see hind 45 euro ringis, siis praegu 35 eurot. See on päris märgatav vahe.