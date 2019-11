Vald loodab hinnapiitsa abil prügitrahvi ohust pääseda

Läinud nädalal tunnistas vallavalitsus Kuressaare ja Ida-Saaremaa veopiirkonnas edukaks senise jäätmevedaja Ragn-Sellsi pakkumised, mistõttu uuest aastast kallineb kõikide jäätmeliikide vedu 40-50 protsenti. Lääne-Saaremaa jäätmeveo kohta tuli otsus teisipäeval. Endise Lääne-Saare valla piirkonna prügiveo hind tõuseb veelgi rohkem – üle kahe korra.

Hinnatõus pani kihama nii sotsiaalmeedia kui kommentaariumi. Arutelude sisuks nõutus, pettumus, viha. “Mis on meie vallas nii palju teistmoodi, et see hinnatõus nii meeletult suur on? Ma saaks aru, kui üle Eesti oleks nii. Aga ei ole ju,” küsib Nasva alevikuvanem Piret Kuldsaar. Ta ei mõista, kuidas saab Saaremaal jäätmevedu muust Eestist nii palju kallim olla. Teine on asja sotsiaalne pool. “Mina isiklikult tulen selle hinnatõusuga toime. Aga meil on alevikus väga palju pensionäre ja neile lubatud pensionitõus läheb kõik prügisse,” lausub Kuldsaar.

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holmi selgituste järgi peitub hinnatõusu peapõhjus Eesti riigile terendavas prügitrahvis. Eesti on võtnud kohustuse võtta ringlusse poole kõikidest jäätmetest. Selle peavad tagama kohalikud omavalitsused jäätmevedu korraldades ja jäätmeveo hangetele tingimusi kehtestades. Täna võetakse ringlusse vaid ligi kolmandik jäätmeid.

Ei taha trahvi valla kaela

Juba aasta alguses räägiti avalikult, et Euroopa Komisjon võib teha riigile suure prügitrahvi ning riik selle tasumise edasi suunata kohalikele omavalitsustele, kes jäätmete ringlusse võtu määra ei täida. “Sel aastal läks see kirves veel valdadest mööda, sest riik leidis mooduse, kuidas ringlusse võtu tasemeid veidi teistmoodi arvutada, et need paremad välja paistaks. Aga ühel päeval mitte väga kauges tulevikus, ilmselt paari aasta pärast, oleme samas olukorras tagasi, kui kõik jätkub vanaviisi,” lausus Holm.

Holmi sõnul peaksid uued veolepingud jäätmete ringlusse võttu oluliselt suurendama. Samas ta möönis, et kuna pakenditele, vanapaberile ja biojäätmetele kehtestati hankes madalam hind, mõjutas see ka lõplikke veohindu.

Holmi sõnul võis karta suuremat hinnatõusu kui see, mis tegelikult ees seisab. “Eeldasime ka, et Kuressaares on konkurents suurem ja hind kujuneb kindlasti madalamaks kui maal.” Sellel on peamiselt logistilised põhjused (lühikesed veod, jäätmevaldajad on tihedalt koos, jäätmekogus on suurem, jäätmejaam on lähedal, selgitas Holm.

2018. a koguti Saaremaal 4554 tonni segaolme-jäätmeid, 143 tonni vanapaberit ja 456 tonni biojäätmeid.

Tema sõnul mõjutas veohinda oluliselt ka see, et valla jäätmejaamade uus operaator tõstab uuest aastast segaolmejäätmete vastuvõtu hinda. Pakkujad pidid arvestama ka nõudega võtta kasutusele kahekambriline jäätmeveok. Uus veok teeb prügi äraandmise mugavamaks ning säästab teid: kaks erinevat jäätmeliiki saab ära viia ühekorraga ja nõnda tuleb teha vähem sõite.

Suur hinnaerinevus