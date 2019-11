Veel kord jäätmeveost ehk Kas makaronid või pasta bolognese?

Enamik jäätmeveohankeid Eestis ei sisalda tingimusi jäätmete ringlusse võtuks (võrdlen seda varianti tooreste makaronide variandiga). Saaremaa jäätmeveo hankes on aga nõue, et kogutud jäätmed tuleb viia Maasi või Kudjape jäätmejaama, kus operaatoril on kohustus vähemalt 50% taaskasutatavatest jäätmetest uuesti ringlusse suunata (see on siis pasta bolognese).

Segaolmejäätmetes sisalduvat materjali on aga praktiliselt võimatu ringlusse võtta, kuna erinevad materjalid on segunenud ja määrdunud. Seetõttu on oluline, et jäätmed kogutakse kohe liigiti ja sestap on ka segaolmejäätmete hind kõige kõrgem. Tänu taaskasutatud materjalist toodetele väheneb looduslike ressursside kasutamine (puud, nafta), energiakulu ja kasvuhoonegaaside õhku paiskamine. Meie lastele on see väga oluline.