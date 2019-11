Seened sauna – üks, kaks, kolm!

KALLIS KRAAM: Ahjuplaaditäiest kuivatatud lehterkukeseentest saab sellise portsu. Silja Vipre ütleb, et kuivatatud lehterkukeseente kilo maksab poes 250 eurot. Saaremaal on aga metsad neid nii täis, et anna olla. “Neid saab jõuludeni korjata,” kinnitab ta.

Sauveres elav ja korilust sobiva ilma korral tavaliselt jõuludeni harrastav Silja Vipre tõdeb, et seeni kuivatada on lihtne. Üks variant on panna seened ahju kuivama ja mingit pikka juttu polegi. Kuivamine võtab muidugi omajagu aega, Silja kogemusel oma kuus tundi. Aga asi on seda väärt.