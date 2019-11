JUHTKIRI: Sõnadest saagu teod!

Arengust või visioonist rääkivaid konverentse peetakse ikka ja jälle. Tuleb kokku palju inimesi ning arutatakse, et kuidas see elu ikka edasi peaks minema. Eks ta läheb niikuinii, aga võiks ju minna paremini. Teadagi, et kuidas lükkad, nõnda läheb.