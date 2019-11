Tahula talunikud ehitasid lihaveiselauda

Mitmel viimasel aastal on Maku talu lihaveised elanud Kaarmise külas ühes rendilaudas, mille lauda omanik aga müüki pani. Lauda eest küsitud 20 000 eurot osutus Maku talule liiga kõrgeks, mistõttu pidasid talunikud paremaks endale uue lauda ehitada.

Maku talu vanaperemees Enno Näälik ütles, et ehitustööd algasid pärast viljalõikust ning loomad kolisid uude elupaika möödunud laupäeval. Lauda pani püsti Maku talu ehitajaharidusega noorperemees Arved Näälik koos abilisega. See läks maksma 25 000 eurot ja ehitati ilma Euroopa Liidu toetuseta. Sugugi mitte kõik kulud pole veel kinni makstud, kuid võlgu ei jääda kellelegi. Enno Näälik tõi välja, et lauda raudfermid pärinevad Kuressaare ringtee ääres uue ärikeskuse tarvis mahalammutatud angaarist ja soetati 3500 euro eest.

Talu vanaperemees märkis, et veiste katuse alla toomisega vähenevad söödakulud, sest söödarõngast lageda taeva all läheb üsna palju kõhutäidet raisku. Kõik, mis loomad rõngast ninaga välja tõmbavad, jääb jalge alla tallatuna puutumata. Söödapuudust Maku talul iseenesest ei ole – olemaolevale 240 hektarile sai talu ühelt Kaarma hobusekasvatajalt heinategemiseks juurde 80 hektarit maad.

Maku talu perenaine Ludmilla Näälik rääkis, et lihaveiseid hakkasid nad kasvatama kümnendi algul. Praegu on karjas 80 looma, karja suurendamist plaanis ei ole. Piimakari, mis kümnendi keskel kasvas 60 loomalt 90 loomale, on nüüd jälle väiksema numbri peal tagasi. "Jääme vanemaks, ei jõua enam lüpsta," põhjendas perenaine Ludmilla.

1989. aastal loodud Maku talus kasvatati algusaastatel ka sigu. Pärast seda, kui seadus ei lubanud enam sigu ja lüpsikarja ühe katuse all pidada, pandi seakasvatusele punkt.