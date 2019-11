FC Kuressaare otsustas Pärnus püsimajäämise ära

Pärnu rannastaadionil mängitud kohtumine oli kahemängulise vastasseisu avavaatus ja Vaprusel oli võõrustajana kindlasti kohustus saada korralik tulemus. Nii alustatigi Kurest paremini, loodi mitu ohtlikku olukorda ja 23. minutil viis Kristen Saarts oma meeskonna ka juhtima.

“Algus oli halb,” tunnistas peatreener Dmitrijs Kalašnikovs. “Kuna me treenime kogu aeg õhtul ja viimased kuud pole me hommikul vara mängule sõitnud, siis oli keeruline. Seepärast olid vastased värskemad ja mängisid emotsioonide pealt ning me ei saanud ülekaalu. Aga kui oli vaja juba jõudu ja vastupidavust, siis mäng muutus ja 30. minutist oli kontroll meie käes.”

Vaheajale mindi seisul 1 : 1, kui Sander Lahe trahvikastis mahatõmbamise eest määratud penalti realiseeris 43. minutil Märten Pajunurm. Sellest hetkest alates olid ohjad lõpuni saarlaste käes.

Teisel poolajal kontrolliti mängu

Kure asus kohtumist 2 : 1 juhtima 51. minutil, kui Sander Lahe tsenderdusest lõi palli peaga väravasse Märten Opp, kelle sõnul oli tal juba hommikul selline tunne, et tuleb ära. “Sain kaitsja tagant välja, tegin sammu ettepoole ja nägin, et pall tuleb,” rääkis Märten Opp. “Panin pea ette ja ise väravat ei näinud, sest sukeldusin, silmad kinni. Siis kuulsin, et rahvas karjub ja on värav. See oli minu jaoks väga oluline.”

"Panin pea ette ja ise väravat ei näinud, sest sukeldusin, silmad kinni. Siis kuulsin, et rahvas karjub ja on värav." - FC Kuressaare poolkaitsja Märten Opp

Dmitrijs Kalašnikovs ütles, et nii kui mehed lõid teise värava, algasid ilusad kombinatsioonid ja löödi suurepärased väravad. “Muidugi võib ju küsida, et kus need varem olid, aga meeskonnal on pika hooaja järel suur surve peal ja kuklas kummitas võimalus välja langeda,” rääkis ta. “Võib ju mõelda, et mehed on asjaarmastajad, aga ei, nad tahavad ka järgmisel aastal Premium-liigas mängida, seda enam, et kellelgi võib tulla võimalus professionaaliks saada. See kõik istus peas, aga kui olime teise ära löönud, läks kõik lihtsamaks ja võinuks veel lüüa.”

Seejärel vormistas Nikita Komissarov 65. minutil Pärnu pallikaotuse järel kasti joonelt täpse löögiga kolmanda ning kolm minutit hiljem tegi lõppseisuks 4 : 1 Sander Seeman. “See räägib sellest, et meie meeskond on paremini ette valmistatud,” tõdes Dmitrijs Kalašnikovs. “Me treenime rohkem ja töötame professionaalselt ning lõpus kandis see ka vilja. Me tahame nii väga liigasse püsima jääda.”

Kõik siiski veel lahtine

Kuna paremus selgitatakse kahe mängu kokkuvõttes, siis on Vaprusel laupäeval Kuressaares eesmärgile jõudmine ülimalt keeruline. Esiteks tuleks neil kohtumine võita 4 : 0 või lisaajale saamiseks vähemalt 4 : 1. Dmitrijs Kalašnikovsi hinnangul oli seepärast Pärnu mängu lõpus oluline oma 4 : 1 eduseisu hoida, et kõik esimese mänguga ära otsustada.

“Nädala pärast on uus mäng ja keegi ei tea, mis võib juhtuda,” lausus peatreener vahetult pärast esimese kohtumise lõppu. “Peame ka kodus pingutama, sest staadionile tulevad fännid ja toetajad. Suhtume professionaalselt ja valmistume tõsiselt, sest me peame kindlasti ka teise mängu võitma. Ma ei jäta poistele mingit võimalust, et nad arvaksid seda, et on kõrgliigasse püsima jäänud. Töötame lõpuni, et kõik oleks soliidne.”

Märten Opi hinnangul võib öelda, et töö on tehtud. “Oleme trennis palju vaeva näinud, treener nõuab palju ja võib öelda, et need väravad tulid täna töö pealt,” lausus ta. “Alustasime kehvalt, sest pressing ei töötanud korralikult ja nad said initsiatiivi enda kätte. Oleme terve nädala kunstmurul trenni teinud ja see liivaväljak nõudis ka kohanemist.”