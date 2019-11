Teadusnäitlejad särasid Rakveres

Võitjaid sel festivalil ei ole, kuid juhendaja Argo Kirsi sõnul on kaks päeva õpitubasid ja kohtumisi hindamatu kogemus. SÜG-i teadusnoorte esinemisele oli vastukaja hea ning žürii kiitustki jagus. Argo Kirss ütles, et Rakveres andsid saarlased välja väikese veksli sarnase festivali tuleval aastal Saaremaale toomiseks. Kirsi sõnul tuleb plaani pidada ja rahalist poolt kalkuleerida ning siis otsustada. Võimalus on olemas.