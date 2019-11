Valla parklatrall teeb omapäraseid piruette

Parkla jaoks maa otsinguid alustati kevadel, kui Kuressaare bussijaama taga asuva kinnistu omanik Toomas Tarus kurtis vallajuhtidele, et kõik kasutavad tema maad avaliku parklana. Tarus lubas, et paneb sellele peagi piiri. Oktoobris nii juhtuski.

Kuid juba juunis kuulutas vallavalitsus välja vähempakkumise kesklinna piirkonda avaliku parkla rajamiseks. Parima pakkumise tegi Garnisoni 15 kinnistu omanik Ogremor Holding, kes küsis aastas selle eest renti ligi 5000 eurot. Vallavalitsus leidis alguses, et see on parim pakkumine ja alustas firmaga läbirääkimisi. Mõni kuu hiljem sügisel leidis abivallavanem Jaan Leivategija, et firma küsitud summa on liiga suur ja Garnisoni 15 kinnistust loobuti.