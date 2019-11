Konkurents lõppevale toetusrahale teravneb

Seitsme projekti seas, mida Saarte koostöökogu sel aastal kokku 270 287 euroga rahastab, on ka ECO FLORA OÜ, mis teeb praegu käsitööna keskkonnasõbralikke orgaanilisi kastmeid. Toetusega soetab ettevõte seadmed, mille abil saab tootmisvõimsust suurendada 120 000 purgini kuus ning siseneda välisturule.

Toetusperioodi lõpp on lähenemas ja meetmeks jagatav raha lõppemas. Kui aastal 2018 jagati sama programmi projektidele 586 000 eurot, siis tänavu oli summa kaks korda väiksem – 253 113 eurot. Tuleval aastal on raha tänavusega võrreldes aga ligi neli korda vähem, 72 185 eurot.

Kui vaadata keskmist hinnet, mida projektid said, siis kahtlemata oli lävi seekord väga kõrgel, ütles Saarte koostöökogu tegevjuht Koit Kelder .

"Joone alla jäi samuti väga häid, vajalikke ja olulisi projekte." Kelder lisas, et mitte kunagi varem pole sedavõrd kõrge hinde saanud projektid jäänud toetuseta.

Tema sõnul peegeldab kõrge hinne projekti olulisust ja vajalikkust. "Loodan, et ettevõtetel on tarkust ja ka õnne, et siiski leida arendustegevusteks rahastus," ütles Kelder.