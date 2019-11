JUHTKIRI: Pedofiilid häbiposti!

Paraku kõik need kuriteod ilmsiks ei tule. Oma roll on selles ehk ka kogukonna passiivsusel. Leidub neid, kes kahtlustavad või lausa teavad, et (kasu-)isa, vanaisa või onu laste vastu ebatervet huvi ilmutab. Ometi pigistavad nad silma kinni. Kuidas sa ikka oma elukaaslase, isa või peretuttava kinnimajja saadad? Need, kes jätavad asja vaid oma teada, ei anna endale aru, et lastes pedofiilil segamatult tegutseda, on nemadki süüdi selles, et üks katkine inimene on meie seas jälle rohkem.