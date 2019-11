Jämaja külavanem kasutab merereostust tulehakatisena

Elavaid on Jämajal hulga vähem kui surnuaias hauaplatse. Külas elab umbes 20 inimest. Alates 2011. aastast, mil Aivo Põlluäär on Jämaja kalmistuvahina töötanud, on sinna maetud 110 inimest. Väga palju maetakse kunagisi külaelanikke või nende järeltulijaid. Inglimaalt tuli ühe 92-aastaselt surnud vanaproua tuhk, naine oli kunagi sõja jalust välismaale põgenenud. Ühe sõrulase urn toodi kodumulda Moskvast, toodud on Tallinnast ja Hiiumaalt. Isegi täiesti võõrad inimesed, kes on vaimustunud kalmistu mereäärsest asukohast, on leidnud, et just Jämaja kalmistu on sobilik koht, kus igavikule silma vaadata ja puhata oma viimast und. “Ütlesin ühele, et ega meil siin ruumi eriti pole, aga ühe koha ikka leiab,” sõnab Aivo Põlluäär.