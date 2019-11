Kuressaare elanik: Soojafirma müük oleks saarlaste kaotus

Esiteks ei ole Kuressaare linnavalitsus (nüüd Saaremaa vallavalitsus) teinud Kuressaare Soojusesse investeeringuid. Kõik ettevõtte jaoks tehtud kulutused on soojatarbija raha eest ehk kinni makstud soojahinna sees. Seega ei ole Saaremaa vallavalitsusel moraalset õigust soojatarbija poolt ülesehitatud ettevõtet maha müüa.

Küll aga on kohalik omavalitsus välja võtnud dividende, seega kulutanud soojatarbija raha valla eelarveaukude täiteks.

Tekib küsimus, kas oleme tõesti nii lollid, et ei saa ise oma ahjude kütmisega hakkama!

Kuressaare Soojus varustab soojaga väga suurt osa – hinnanguliselt kolmandikku – valla elanikkonnast ehk kortermaju Kuressaares, Orissaares, Leisis ja Pärsamal. Kaudselt on valla elanikud seotud Kuressaare Soojusega mitmete asutuste ja ettevõtete kaudu:

Soojahindade võrdlus (leitav konkurentsiameti kodulehelt) erinevates küttepiirkondades näitab, et kõige soodsamat soojahinda Eestis pakuvad omavalitsustele kuuluvad soojatootjad. Kõige soodsam soojahind on Narva Soojusvõrkudel (lõpphind tarbijale 42,4 eurot MWh), Kuressaare Soojusel (52,07 eurot MWh) ja väiksematest soojatootjatest Muhu valla kommunaalametil (53 eurot MWh).

Kuidas see on saavutatud? KOV-ile kuuluv soojatootja ei pea tootma kasumit. Kui sellega kaasneb veel asjatundlik ja pühendunud juhtimine, siis on võimalik sooja toota eraettevõttest soodsama hinnaga.