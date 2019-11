Andres Tamm: Kesklinna liikluskorraldusest ehk Uus luud pühib kehvasti

Linna keskel parkimisega on nüüd väga kehvasti (minu hinnangul on Lossi tänaval alles umbes 20% varasemast parkimisvõimalusest), ent täielikult on muutunud ka liiklusskeem.

Kui varem oli Lossi tänav peatänav, siis mingitel ainult valla tarkadele teadaolevatel põhjustel on lihtne ja selge liiklusskeem muudetud võimatult keeruliseks.

Nii on Lossi tänava suhtes muudetud peatänavaks Pargi tänav. Sõites mööda Lossi tänavat otse pargi poole, tuleb teed anda Pargi tänavalt vasakule ja paremale pööravatele sõidukitele. Samuti tuleb Tallinna tänaval kesklinnast otse sõitval autol anda teed Torni tänavalt vasakpööret tegevale sõidukile. Selline aastatepikkuse liiklusskeemi muutmine on häiriv ning tõenäoliselt ka hulga liiklusohtlikum.

Täiesti läbimõtlemata on aga kesklinna parkimiskord. Kesklinna ehitusega kaasnes pikaajaline ümber linna sõitmine, nüüd aga pole kesklinnas õieti kusagil ruumi parkimiseks. Olukorra ebanormaalsust näitab kasvõi see asjaolu, et Lossi tänaval Anne kunstigalerii ees parkimise keelumärgi alal (kuni apteegini) pargib rida autosid, mis on jäetud teekattele markeeritud parkimiskohtadele. Arvan, et enamik neist autodest on vallavalitsuse ametnike autod, kuna politsei pole ammugi enam nende juhte trahvinud ning autod seisavad seal iga päev.

Kas suviti kesklinnast liiklus üldse mööda suunata ja jätta kesklinn ainult jalakäijatele ja ratturitele – selle küsimuse lahendamine sõltub sellestki, kustkaudu liiklus mööda suunata.

Ma arvan, et kesklinnaga piirnevate tänavate (Pärna, Pikk) elanikud ei soovi samuti, et kõnniteedeta või kitsaste kõnniteedega tänavatel aina autod sõidavad.

Osal tänavatest on majad ehitatud üsna tänava äärde. Pidev autode sõiduga kaasnev müra ja tolm otse akende taga ilmselt häirivad elanikke. Kindlasti vähendaks linnast läbisõitvate sõidukite arvu Aia tänava läbimurre. See tuleks viivitamatult teoks teha, oleks tegelikult tulnud teha enne kesklinna ümberehitust.

Kümne kilomeetrini tunnis piiratud kiirus kesklinnast läbisõidul soodustab autorongide tekkimist ning jalakäijatel-ratturitel on keeruline üle sõidutee pääseda. Sõidukiirus võiks olla piiratud 20 kilomeetrini tunnis. Siis oleks võimalik sellest kinni pidada, ei tekiks autoronge ning jalakäijail oleks kergem üle tee pääseda.