MIDA ARVATE? Kuidas teile meeldib koolinimi Saaremaa Ühiskolleegium?

Brita Laht FOTO: Erakogu

Brita Laht, SÜG-i vilistlane: Minu meelest kõlab nimi Saaremaa Ühiskolleegium veidi kentsakalt. See võib olla tingitud sellest, et sõna “kolleegium” tähendus jääb veidi hoomamatuks, kuna seda sõna kasutatakse koolinimedes harva.

Vaatasin igaks juhuks ka sõnaraamatust järele, et ajalooliselt on kolleegium tähendanud internaadiga kooli.

See sõna tähendab ka rühma inimesi, kes teevad ühiselt mingeid otsuseid. Milleks siis ühiskolleegium, kui juba selle liitsõna esimene osa katab kolleegiumi mõistet? Samas on mugav, et kooli nime lühend jääb väga sarnaseks. Öeldes vanast harjumusest “SÜG”, ei tohiks probleeme tekkida. Ma ise hääletasin samuti. Kõige rohkem meeldis mulle variant Kuressaare Linnakool, kuna see on piisavalt lihtne ja arusaadav.

Andrea Ärmus FOTO: Erakogu

Andrea Ärmus, SÜG-i vilistlane: Uus nimi on põnev ja sobib suurepäraselt uue kooli nimeks.

Kui kooli lühendatult kutsuda, siis SÜK või SÜG, nii et erilist häälduse muutust ei toimu ja saab ikka oma armast kooli samamoodi kutsuda. Minu südamesse jääb kool ikka vana nimega: Saaremaa Ühisgümnaasium.

Ise hääletasin nime Kuressaare Hariduse Kool poolt. Nagu ütles ka õpetaja Inge Vahter, on meil Hariduse ja Nooruse tänav ning see nimi iseloomustab kooli ka kõige paremini. Haridus on ju see, mille me koolist saame.

Pealegi kõlab see nimi lihtsalt kaunilt.

Triino Lest FOTO: Erakogu

Triino Lest, SÜG-i endine õpilane ja töötaja: Osalesin nime valimise mõlemas voorus. Esimesel korral, kui sain valida 12 variandi seast, ma praeguse võitja poolt oma häält ei andnud. Teises voorus, kui sai valida vaid kolme vahel, siis tõesti läks mu hääl sellele variandile. Kaalusin pikalt oma algset lemmikut, nime Kuressaare Linnakool, aga sel hetkel tundus, et see sarnaneb Vanalinna kooliga liiga palju.

Kui väikeses linnas on kaks nii sarnase nimega põhikooli, siis tekitaks see suurt segadust. Hariduse Kool tundus aga mulle sel hetkel kuidagi üleolevana – haridust antakse ju kõigis teistes koolides ka, miks siis see peaks olema kuidagi eriline?

Karl Hendrik Tamkivi FOTO: Erakogu

Karl Hendrik Tamkivi, SÜG-i vilistlane: Minu jaoks tundus uue nimena kõige sümpaatsem Kuressaare Linnakool. Väärikad nimed on tegelikult kõik kolm lõppvooru jõudnut.

Valitud Saaremaa Ühiskolleegium meenutab väga endist kooli nime – ei teagi, on see nüüd hea või halb. Kokkuvõttes usun, et kooli nimest tunduvalt olulisem saab olema majas läbiviidava õppetöö kvaliteet.