Vald paneb mereäärse maatüki oksjonile

Sellise ettepaneku olid vallale teinud Allikakaevu naaberkruntide omanikud Rein Tallermo ja Jaanus Põder, kes on selle kinnistu ostmisest huvitatud. Nende mõte on, et müügist saadud raha tuleks kasutada läheduses asuvas Vaigu-Rannakülas merele juurdepääsutee korrastamiseks. Maaomanike soovi toetas ka Kihelkonna osavallakogu.