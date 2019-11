Teedel-tänavatel särasid sajad helkurkõndijad

"Nii suurest osalejate arvust saab järeldada, et inimesed on huvitatud nii iseenda kui ka kogukonna turvalisusest, suhtlemisest, liikumisest ja tervisest," leidis üks ettevõtmise korraldajaid, noorsoopolitseinik Ahto Aulik .

Auliku sõnul tuleb politseil paraku ikka veel kokku puutuda jalakäijatega, kes helkurit ei kanna. Samas väheneb helkuritega jalakäijate hulk iga aastaga. "On näha, et inimesed teadvustavad üha enam helkuri vajalikkust," märkis Aulik. "Enda liikluses nähtavaks tegemine ja niimoodi ohutuse tagamine on iga liikleja kohustus."