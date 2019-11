Saaremaa teedele tuleb riigilt tuleval aastal 5 miljonit

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna ehituse projektijuht Toomas Magus ütles, et mahukaim töö on Kihelkonna maantee 5,371 km pikkuse lõigu rekonstrueerimine Kellamäe ringilt kuni Tõlli teeristini. Kuni Laheküla teeristini ehitatakse välja valgustusega kergliiklustee ja rekonstrueeritakse Matu sild. Kihelkonna maantee teekate ehitati 1967. aastal ja vahepeal on seda ainult pinnatud. Edaspidi rekonstrueeritakse maantee kuni Sõmerani.