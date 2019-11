Rongad teevad pahandust ka Saaremaa lambakarjades

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et kolmel viimasel aastal on Saaremaal ronkade laskmiseks väljastatud kolm luba. 2016. aastal küsiti üks luba ja kütiti üks lind, 2017. aastal taotleti kaks luba ja lasti neli lindu.

Eelmisel aastal Saaremaal ronga küttimise luba ei küsitud. Linde lastakse Talvi hinnangul ilmselt usus, et see hirmutab teised rongad minema, aga fakt see ei ole. Eelkõige on paari linnu küttimine inimese kättemaks rongale.