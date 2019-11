JUHTKIRI: Tunnustust väärt

Eile oligi see päev, mil tublimatest tublimate nimed Kuressaares Meedla kojas teatavaks tehti. Kategooriaid tunnustuse jagamisel on traditsiooniliselt viis: kena kodanikuühendus, kena mõte, kena algatus, kena tegu, kena koostöö. Neid aga, kes esiletõstmist väärt, on meil maakonnas tunduvalt rohkem kui viis. Kogukonna õnneks.