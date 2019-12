Saaremaa petankerid asutasid uue spordiklubi

Auväärti sõnul on klubisse eelkõige oodatud Saaremaal elavad ja Saaremaaga seotud huvilised. Klubi suur soov on edendada petangimängu kui spordiala just Saaremaal, luua paremaid tingimusi selle harrastamiseks, tugevdada mängijate ühtekuuluvust ja omavahel läbisaamist. “Lisaks on plaanis korraldada erinevaid võistlusi ja viia läbi koolitusi-treeninguid kõigile soovijatele,” lausus ta.